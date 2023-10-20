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ЄС починає узгоджувати деталі 12-го пакета санкцій проти рф - ЗМІ

ЄС починає узгоджувати деталі 12-го пакета санкцій проти рф — ЗМІ

20 жов 2023, 11:58
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Європейська комісія та послами країн Європейського Союзу цими вихідними почнуться консультації щодо деталей 12-го пакета санкцій проти росії. Цей процес завершиться у листопаді-грудні


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Про це повідомляє у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Так звані «сповідальні розмови» між Єврокомісією та послами ЄС щодо 12-го пакету санкцій проти рф розпочинаються цими вихідними з метою досягнення домовленості в листопаді, хоча ймовірнішим буде грудень, — написав Йозвяк.

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомляло, що ЄС до боротьби за те, що має бути включено до його 12-го пакету санкцій через війну рф проти України.

Джерело: Ракурс


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