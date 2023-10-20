Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху. Фото:

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Зміни до Правил дорожнього руху вніс Кабінет міністрів України.

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Нововведення в ПДР стосуються перевезення дітей та увімкнення фар за межами населених пунктів. Ці зміни повинні наблизити українське законодавство до законодавства Європейського Союзу. Відповідне рішення було ухвалене 20 жовтня на засідання Кабміну. Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Тепер водії поза населеними пунктами повинні вмикати під час руху денні ходові вогні цілий рік. Раніше це правило діяло у осінньо-зимово-весняний період — з 1 жовтня до 1 травня. Якщо конструкції машини відсутні ці ходові вогні, то треба увімкнути ближнє світло фар.

Також зміни забороняють перевозити дітей зростом менше 150 см у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу, і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім низки випадків.

Крім того, Кабмін уточнив перелік дорожніх знаків, що позначають спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

Нагадаємо, у серпні на автошляхах України запрацювали ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, а загальна кількість приладів фіксації на 11 серпня складе 215 пристроїв.