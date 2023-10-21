Про нову тактику рф під час нічного обстрілу розповіла Гуменюк

https://racurs.ua/ua/n188517-pro-novu-taktyku-rf-pid-chas-nichnogo-obstrilu-rozpovila-gumenuk.html

Ракурс

Змішаний ракетний обстріл у ніч на 21 жовтня здійснила росія. Цієї ночі під час обстрілу України окупанти рф використали «складну тактику дуже мішаних атак». Зокрема вперше українські військові спостерігали одночасний пуск крилатих ракет та КАБів.

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Як вказала керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону, одночасний пуск крилатих ракет і авіабомб українські військові раніше не спостерігали. Наразі, з її слів, спостерігається активізація тактичної авіації, застосування ракетних комплексів наземного базування і пуски ракет разом з КАБами.

Це однозначно намагання ворогом завдати ракетного удару максимально ефективно для себе, оскільки знають, що по КАБах працювати ми не можемо, — констатувала вона.

Цієї ночі була застосована складна тактика дуже мішаних атак — практично одночасно спрямовувались з тактичної авіації і керовані авіабомби по фронтових територіях і крилаті ракети типу Х-59 по подальших територіях другого ешелону підготовки, наприклад Кривий Ріг, Миколаївська область і застосовувались ударні беспілотники.