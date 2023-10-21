Буданов пояснив свою участь у боях на передовій

https://racurs.ua/ua/n188520-budanov-poyasnyv-svou-uchast-u-boyah-na-peredoviy.html

Ракурс

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов пояснив, навіщо брав участь у бойових діях на передовій. З його слів, він мав на меті підбадьорити захисників України.

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Іноді вона обов’язкова (присутність у боях — ред.). Тому що всі ми люди. І всім інколи буває страшно. Іноді знаходжу варіанти, як це зробити (підбадьорити бійців — ред.), — зазначив Буданов в інтерв’ю Дмитру Комарову.

В очільника ГУР запитали, чи виправданий ризик втратити главу розвідки під час бойових дій, він назвав це питання «суто риторичним».

Якщо це дало позитивний результат, значить це було зроблено правильно. Якщо результату позитивного немає, значить були помилки. Переможців не судять, — зазначив Буданов.

Нагадаємо, Буданов брав участь у спецоперації зі звільнення селища Руська Лозова на Харківщині наприкінці квітня 2022 року.