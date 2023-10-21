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Ракурс
Що залишилося від Кліщіївки, показали захисники України

Що залишилося від Кліщіївки, показали захисники України (ВІДЕО)

21 жов 2023, 10:42
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Воїни 80-ї Окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України показали наслідки боїв біля Кліщіївки Бахмутського району Донецької області.


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Суцільні руїни… Мертва земля Кліщіївка… Те, що залишає по собі «руский мір». Ще один доказ чергового злочину проти людства. Ще одна причина ніколи не забувати все скоєне окупантом на нашій землі, — йдеться у повідомленні бригади.

Джерело: Ракурс


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