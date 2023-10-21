«Манчестер Юнайтед» повідомив, що у віці 86 років помер один із найлегендарніших футболістів в історії клубу Боббі Чарльтон

https://racurs.ua/ua/n188540-manchester-unayted-povidomyv-pro-smert-odnogo-z-naylegendarnishyh-futbolistiv-v-istoriyi-klubu.html

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«Манчестер Юнайтед» повідомив, що у віці 86 років помер один із найлегендарніших футболістів в історії клубу Боббі Чарльтон.

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Він провів 758 матчів і забив 249 голів. У складі МЮ форвард виграв Кубок європейських чемпіонів, тричі ставав чемпіоном Англії та володарем Кубка Англії.

За підсумками 1966 року Боббі визнали найкращим гравцем Європи та отримав «Золотий м’яч».

Чарльтону було 86 років. Він був одним з тих, хто вижив у мюнхенській авіакатастрофі 1958 року, в якій загинуло восьмеро гравців «МЮ».