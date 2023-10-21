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Ракурс
«Манчестер Юнайтед» повідомив, що у віці 86 років помер один із найлегендарніших футболістів в історії клубу Боббі Чарльтон

«Манчестер Юнайтед» повідомив про смерть одного з найлегендарніших футболістів в історії клубу

21 жов 2023, 18:30
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«Манчестер Юнайтед» повідомив, що у віці 86 років помер один із найлегендарніших футболістів в історії клубу Боббі Чарльтон.


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Він провів 758 матчів і забив 249 голів. У складі МЮ форвард виграв Кубок європейських чемпіонів, тричі ставав чемпіоном Англії та володарем Кубка Англії.

Боббі Чарльтон, фото - Manchester United

За підсумками 1966 року Боббі визнали найкращим гравцем Європи та отримав «Золотий м’яч».

Чарльтону було 86 років. Він був одним з тих, хто вижив у мюнхенській авіакатастрофі 1958 року, в якій загинуло восьмеро гравців «МЮ».

Джерело: Ракурс


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