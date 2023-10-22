ЗСУ встановили «Стугну» на «Хамві». Фото: Генштаб ЗСУ

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Український протитанковий ракетний комплекс «Стугна» поставили на колеса.

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Військовослужбовці встановили цей ПТРК на шасі американського багатоцільового позашляховика «Хамві». Винахідливістю відзначилися бійці 1-ої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Про це 22 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Зазначається, що оснащений «Стугною» джип вже використовують на фронті. Українські захисники прямо зі позашляховика ведуть вогонь по позиціях російських окупантів.

Як відомо, ПТРК «Стугна» здатна вражати ворожі цілі на дистанції до 5 тис. метрів. Комплекс є напівавтоматичним, із системою наведення по лазерному променю. Це протитанкове озброєння може вести вогонь снарядами калібру 130 мм або 152 мм з різними бойовими частинами. За час повномасштабної війни «Стугна» прекрасно себе продемонструвала — ефективно знищує російську бронетехніку. Бійцям навіть вдалося знищити з цього комплексу російський вертоліт у повітрі.

Нагадаємо, у серпні міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що в у липні цього року Україні вчетверо зросло виробництво протитанкових ракетних комплексів «Стугна-П».