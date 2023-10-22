Ізраїль може завдати масштабного удару по Ірану. Фото:

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Армія оборони Ізраїлю може завдати потужного удару по Ірану.

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Це станеться у тому випадку, якщо ліванське угруповання «Хезболла» вирішить відкрити проти Ізраїлю другий фронт на півночі країни. Цих терористів підтримує іранський уряд. Про це заявив міністр економіки та промисловості Ізраїлю Нір Баркат в інтерв’ю британській газеті Daily Mail.

За його словами, план Тегерану полягає в тому, щоб атакувати Ізраїль по всіх напрямках.

Якщо ми виявимо, що вони мають намір атакувати Ізраїль, ми не просто завдамо удару у відповідь по цих фронтах, але вдаримо по голові змії — по Ірану. Аятоли в Ірані не будуть спокійно спати вночі, якщо вони відкриють північний фронт, — наголосив міністр.

Також він пригрозив, що в такому разі Ліван та «Хезболла» також заплатять «велику ціну, аналогічну до тієї, яку заплатить ХАМАС».

Крім того, ізраїльтяни збираються переслідувати керівників Ірану.

Ми кажемо їм: подивіться, що відбувається в Газі, — ви отримаєте те саме, якщо нападете на нас. Ми зітремо вас з лиця Землі, — зазначив він.

Нагадаємо, 19 жовтня міністр оборони Ізраїлю повідомив, що ЦАХАЛ отримав «зелене світло» для початку сухопутної операції в Газі, а наземна операція на території Сектору Газа «почнеться невдовзі».

Джерело: Daily Mail