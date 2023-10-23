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Ракурс
Втеча російської бронетехніки, фото: «Военное обозрение»

Російський БМП розчавив свою ж піхоту, щоб втекти з поля бою (ВІДЕО)

23 жов 2023, 10:59
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Український дрон зафільмував, як водій російського БМП-2 безжально розчавлює свою ж піхоту, аби залишитися в живих і швидше покинути небезпечну зону.


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Відповідне відео сьогодні, 23 жовтня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

«Дружній наїзд» виконує 21-а окрема гвардійська мотострілецька Омсько-Новобузька бригада. Це один із найбільш боєздатних підрозділів ЗС РФ, чия самогубна місія триває, — зазначає Бутусов.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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