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Російський БМП розчавив свою ж піхоту, щоб втекти з поля бою (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188585-rosiyskyy-bmp-rozchavyv-svou-j-pihotu-schob-vtekty-z-polya-bou-video.htmlРакурс
Український дрон зафільмував, як водій російського БМП-2 безжально розчавлює свою ж піхоту, аби залишитися в живих і швидше покинути небезпечну зону.
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Відповідне відео сьогодні, 23 жовтня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.
«Дружній наїзд» виконує 21-а окрема гвардійська мотострілецька Омсько-Новобузька бригада. Це один із найбільш боєздатних підрозділів ЗС РФ, чия самогубна місія триває, — зазначає Бутусов.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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