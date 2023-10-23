У Херсоні ліквідували антиукраїнське «підпілля», фото: СБУ

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У Херсоні в результаті багатоетапної спецоперації нейтралізовано підпільний осередок російської фсб.

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Затримано всіх трьох учасників ворожої групи, котрі коригували артилерійські та ракетно-бомбові удари по місту. Про це сьогодні, 23 жовтня, повідомляють прес-служби СБУ та Херсонської обласної прокуратури.

Зазначається, що зловмисники скоригували не один ворожий обстріл по Херсону, внаслідок яких було травмовано мирних жителів.

Саме за їхніми координатами наприкінці вересня цього року окупанти вщент зруйнували в обласному центрі два приватних житлових будинки та ще п’ять пошкодили, — наголошують у СБУ. — Унаслідок ворожого обстрілу близько 10 мирних жителів отримали травми різного ступеня тяжкості.

За інформацією слідства, організатором та керівником місцевого антиукраїнського підпілля був колишній підприємець, який після захоплення міста перейшов на бік ворога і влаштувався «майстром» до окупаційної «Херсонської залізниці рф», де проводив технологічні роботи для руху ешелонів з російською військовою технікою.

Працюючи на загарбників, колаборант потрапив у поле зору російської фсб, яка невдовзі завербувала його.

Після звільнення міста зрадник на деякий час «заліг на дно», але у липні 2023 року з власної ініціативи вийшов на дистанційний зв’язок зі своїм «куратором» з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини і отримав від нього завдання. Зокрема, він передав загарбникам:

відомості про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ та інших Сил оборони;

інформацію про евакуацію цивільного населення на Херсонщині.

До своєї протиправної діяльності він залучив рідну сестру та ще одного знайомого. Інформатори надсилали текстові повідомлення через додаток Telegram, а також здійснювали телефонні дзвінки, — зазначають у прокуратурі.

Після створення ворожої групи її учасники приступили до визначення координат компактної забудови та проживання громадян на території Херсона. Також їх цікавили основні пункти базування та маршрути переміщення Сил оборони у місті та на його околицях.

Ця інформація була потрібна рашистам для здійснення масованих ударів по звільненому місту з використанням ракет, керованих авіабомб, ствольної артилерії та РСЗВ.

Під час обшуку за місцями проживання затриманих виявлено:

біноклі, мобільні телефони, комп’ютери, які вони використовували у злочинній діяльності;

прокремлівську символіку;

російські рублі, які вони отримували за співпрацю з окупантами.

Зловмисники перебувають під вартою. Наразі:

керівнику групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), йому загрожує довічне ув’язнення;

двох його спільників підозрюються за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Триває розслідування.