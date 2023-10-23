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Ракурс
«Бюджетників» окупованих територій змушують вступати до лав «єдиной расії», фото: «Одесский курьер»

Жителів окупованих територій заганяють до лав путінської партії

23 жов 2023, 14:33
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На тимчасово окупованих територіях Сходу України загарбники вимагають у всіх працівників «держструктур» написати заяву на вступ до партії російського диктатора володимира путіна «єдина росія».


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Про це сьогодні, 23 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Наразі росіяни проводять фейкову реорганізацію усіх фейкових державних структур у відповідність до законодавства країни-агресора. В межах процесу працівники проходять переатестацію, яку росіяни використовують для залучення колаборантів до політичної співпраці, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що, за задумом ворога, вступ колаборантів до партії має ще більше легітимізувати режим путіна, а отже й окупацію регіону, а також створити колективну відповідальність, що посилить їхню відданість окупантам.

Проте реальність для колаборантів виявиться трішки інша, адже деокупація територій — справа часу й майже весь світ працює над перемогою України. Відтак, за добровільну службу ворогу доведеться відповідати згідно з чинним законодавством України, — наголошують у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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