Жителів окупованих територій заганяють до лав путінської партії

«Бюджетників» окупованих територій змушують вступати до лав «єдиной расії», фото: «Одесский курьер»

https://racurs.ua/ua/n188592-jyteliv-okupovanyh-terytoriy-zaganyaut-do-lav-putinskoyi-partiyi.html

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На тимчасово окупованих територіях Сходу України загарбники вимагають у всіх працівників «держструктур» написати заяву на вступ до партії російського диктатора володимира путіна «єдина росія».

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Про це сьогодні, 23 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Наразі росіяни проводять фейкову реорганізацію усіх фейкових державних структур у відповідність до законодавства країни-агресора. В межах процесу працівники проходять переатестацію, яку росіяни використовують для залучення колаборантів до політичної співпраці, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що, за задумом ворога, вступ колаборантів до партії має ще більше легітимізувати режим путіна, а отже й окупацію регіону, а також створити колективну відповідальність, що посилить їхню відданість окупантам.