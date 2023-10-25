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Ракурс
Авіація рф знову почала скидати бомби в районі зернового коридору. Фото:

Російська авіація активізувалася в районі зернового коридору — військові

25 жов 2023, 15:48
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Країна-агресор рф активізувала тактичну бойову авіацію у районі морського торгового шляху над акваторією Чорного моря.


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Упродовж кількох останніх днів у цьому районі спостерігалося затишшя. Однак у середу, 25 вересня, ворог активізувався й скинув у районі морського транспортного шляху чотири бомби. Про це речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила в ефірі національного телемарафону.

За її словами, Україна продовжує забезпечувати безпеку гуманітарного коридору, яким користуються кораблі з різних країн світу. Однак дії російських загарбників вказують, що ворог хоче дискредитувати українські Збройні сили, а також перешкодити руху іноземних суден.

Нагадаємо, на початку жовтня регулярно скидала авіабомби в районі курсування суден морським «зерновим коридором».

А британська розвідка повідомляла, що рф може продовжувати націлюватися на цивільне судноплавство в Чорному морі, в тому числі встановлювати морські міни на підходах до українських портів.

Джерело: Ракурс


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