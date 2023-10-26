Масову стрілянину в США влаштував колишній військовий. Фото:

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Ракурс

Масова стрілянина в місті Льюістон, штат Мен (США) влаштував чоловік.

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Близько 20.00 поліція отримала інформацію про постріли, а стрілянина була влаштована у щонайменше трьох точках міста — на Годдард-роуд, Моллісон-Вей та 500-му кварталі Лінкольн-стріт. Наразі відомо про 22 загиблих та від 50 до 60 поранених, однак точна кількість жертв може збільшитись. Про це повідомляє телеканал NBC.

Зазначається, що стрілок був озброєний рушницею. Убивця досі на волі, його ще не спіймали. Правоохоронці евакуювали мешканців деяких прилеглих будинків.

Президента США Джо Байдена вже проінформували про масове вбивство в штаті Мен.

За інформацією поліцейського департаменту Льюїстона, підозрюваного звати Роберт Кард, йому 40 років. Свого часу він служив в армії США, працював інструктором із вогнепальної зброї.

Нещодавно Кард повідомив про проблеми з психічним здоров’ям — заявляв про голоси в голові. Чоловік погрожував розстріляти базу Національної гвардії в Сако, штат Мен. Влітку 2023 року Кард перебував у психіатричній лікарні протягом двох тижнів, а потім був звільнений.

Нагадаємо, в американському штаті Джорджія 21-річний чоловік здійснив збройний напад на три азіатські масажні салони, внаслідок чого загинули восьмеро осіб.

Джерело: NBC