Ізраїль розкритикував Москву за візит ХАМАСу

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Ізраїль розкритикував Москву за те, що вона прийняла делегацію ХАМАС через день після того, як росія наклала вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка засуджує ХАМАС за напад 7 жовтня.

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Ізраїль розглядає запрошення високопосадовців ХАМАС до Москви як непристойний крок, яким надається підтримка тероризму та узаконює звірства терористів ХАМАС, — заявив офіційний представник МЗС Ізраїлю Ліор Хаят, якого цитує Haaretz.

Публічна критика росії на адресу Ізраїлю є рідкістю, зазначає видання.

Візит ХАМАСу не був анонсований і став несподіваним.

Згодом МЗС росії представило своє пояснення, що робить ХАМАС у Москві. Згідно з офіційним формулюванням, «відбулися контакти у продовження російської лінії на негайне звільнення іноземних заручників», які перебувають у полоні в секторі Гази.

Крім того, за версією МЗС, було обговорено питання про евакуацію російських та інших громадян з території анклаву.

В інтерпретації ХАМАС, голова делегації, член політбюро Абу Марзук обговорював у Москві «агресію проти Гази», наполягаючи на праві «опиратися сіоністській окупації всіма доступними засобами».

Делегація руху високо оцінила позицію президента росії путіна та зусилля активної російської дипломатії, — сказано також у прес-релізі.

Про заручників у заяві ХАМАС нічого не йдеться. Натомість звучать заклики до припинення вогню, відкриття КПП та доставки гуманітарної допомоги.

Також ХАМАС згадав про права палестинського народу, а російське МЗС — необхідність створення палестинської держави в межах 1967 року зі столицею в Східному Єрусалимі.

До нападу ХАМАС на Ізраїль, який спровокував потужну хвилю ізраїльських ударів по сектору Гази, візити хамасівців делегацій до Москви були не рідкістю.

ХАМАС визнаний терористичною організацією в ЄС, США та Ізраїлі