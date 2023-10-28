Генасамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом про перемир’я в Секторі Газа. Фото:

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Генеральна асамблея ООН 27 жовтня ухвалила резолюцію про негайне припинення вогню в Секторі Газа.

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Ця резолюція закликає припинити бойові дії в зоні палестино-ізраїльського конфлікту, звільнити всіх заручників, захистити мирних жителів та гуманітарні організації, а також забезпечити доставку гуманітарної допомоги до сектору. За резолюцію, яку подала Йорданія, проголосували 120 країн. Проти проголосували 14 країн, зокрема США, Ізраїль, Чехія та Хорватія. Утрималися від голосування Україна та ще 44 країни. Про це пише Times of Israel.

У документі не було згадки про терористичне угруповання ХАМАС. Канада запропонувала додати до резолюції осуд бойовиків. Більшість членів підтримали цю пропозицію, але її не прийняли через брак голосів.

Ізраїль вирішив відкинути резолюції Генасамблеї ООН. Міністр зовнішніх справ Ізраїля Елі Коен заявив, ЦАХАЛ планує знищити ХАМАС так само, як свого часу світ знищив нацистів.

Ухвалена резолюція ООН не має юридичних підстав та є цілком символічною.

Нагадаємо, ввечері 27 жовтня атаки ізраїльтян на Сектор Газа почастішали. Після наступальної активності останніх днів сухопутні війська Армії оборони Ізраїлю розширили наземну діяльність. ЗМІ повідомляли про найсильніший обстріл Гази з моменту початку ескалації.

Джерело: Times of Israel