Відео з ізраїльськими танками в Секторі Газа опублікували в мережі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n188766-armiya-oborony-izrayilu-pokazala-video-z-tankamy-v-sektori-gaza.html

Ракурс

Наземна операція Армії оборони Ізраїлю у Секторі Газа розширюється.

.

У суботу, 28 жовтня, ізраїльські військові показали відео, на яких колони бронетехніки рухаються піщаними районами анклаву. Підрозділи ЦАХАЛу зараз «просуваються через етапи війни». Про це заявив речник армії Даніель Хагарі, передають The Washington Post та The Times of Israel.

Піхота, танкові, інженерні та артилерійські сили беруть участь у заходах, які супроводжуються щільним повітряним вогнем, — сказав він.

Спікер ЦАХАЛу додав, що підрозділи ізраїльської армії все ще знаходяться на місці та продовжують бойові дії. Під час сухопутної операції поки жоден солдат Ізраїлю не постраждав.

תיעוד מפעילות כוחות קרקעיים של צה״ל ברצועת עזה: pic.twitter.com/eioE4dHcWp — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 28, 2023

Нагадаємо, ввечері 27 жовтня атаки ізраїльтян на Сектор Газа почастішали. Після наступальної активності останніх днів сухопутні війська Армії оборони Ізраїлю розширили наземну діяльність. ЗМІ повідомляли про найсильніший обстріл Гази з моменту початку ескалації.

А вже 28 жовтня ізраїльські військові підтвердили, що танки ЦАХАЛу знаходяться в Секторі Газа, де виконують бойові завдання.

Джерела: The Washington Post, The Times of Israel