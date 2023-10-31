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Російський ЗРК “С-300” вражено біля Євпаторії – ЗМІ
Російський ЗРК «С-300» вражено біля Євпаторії — ЗМІ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n188864-rosiyskyy-zrk-s-300-vrajeno-bilya-ievpatoriyi-zmi-foto.htmlРакурс
Зенітно-ракетний комплекс «С-300» окупаційної армії росії пошкоджено внаслідок ракетної атаки на Крим зранку 30 жовтня.
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Про це пише Телеграм-канал Astra.
За даними джерел каналу, ракетну атаку здійснено о 6.00 в районі села Молочне Сакського району. Там дислокується комплекс ППО міністерства оборони країни-агресора росії.
Унаслідок атаки пошкоджено ЗРК «С-300» та знищено дизель-генератор. Попередньо, потерпілих немає.
Нагадаємо, 30 жовтня о 6.36 окупанти на годину перекрили Кримський міст. Окупаційна влада Криму вночі стверджувала, що Чорноморський флот рф відбивав атаку безпілотників. Також вчора близько 3.00 17 окупантів дістали поранення внаслідок атаки на ракетно-зенітний полк ППО в окупованому Криму. Пізніше Збройні сили України підтвердили ураження стратегічного об'єкту російської ППО.
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