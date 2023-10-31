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Ракурс
Сили ППО збили безпілотник рф над Криворізьким районом

Сили ППО збили безпілотник рф над Криворізьким районом

31 жов 2023, 12:20
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Сили ППО сьогодні збили безпілотник окупаційної армії росії над Криворізьким районом Дніпропетровської області.


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Про це повідомив керівник ОВА Лисак.

Наша ППО — сила. У Криворізькому районі оборонці неба приземлили ворожий безпілотник. Дякую за влучну роботу! — йдеться у повідомленні.

Водночас вранці армія рф обстріляла з артилерії прифронтові території Миколаївської області, внаслідок чого поранення дістали двоє осіб, які перебували в одному з населених пунктів Куцурубської громади. Стан потерпілих — середньої важкості та легкий. Також російські воєнні злочинці сьогодні вкотре завдали удару по Херсону. Окупанти снарядом поцілили у цивільне авто, водій загинув на місці.

Нагадаємо, у низці областей України вранці 31 жовтня оголосили повітряну тривогу через активність російської військової авіації на трьох напрямках. Об 11.37 Повітряні сили оголосили про відбій загрози.

Джерело: Ракурс


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