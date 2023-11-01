Сили оборони України уразили ешелон з паливом у Донецьку

https://racurs.ua/ua/n188893-ukrayinski-viyskovi-vrazyly-eshelon-z-palyvom-u-donecku.html

Ракурс

Українські військові знищили російський ешелон з паливом в окупованому Донецьку.

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Про це повідомляють місцеві медіа.

31 жовтня о 18.30 прилетіло по російському ешелону на залізничній станції «Мушкетове» у Будьонівському районі Донецьку.

Місцеві жителі в соцмережах повідомляли про серію вибухів, що була схожа на застосування реактивної системи залпового вогню. Внаслідок удару цистерни з паливом зайнялись.

Відомо принаймні про п’ять уражених цистерн. Рятувальна служба проводила заходи із ліквідації пожежі, однак наразі невідомо чи вдалось її припинити.

Російськими пропагандистськими медіа повідомлялось, що в результаті атаки постраждали також репортери країни-окупанта, що знаходились поряд в момент удару.

Донецьк, а також його міська агломерація на сьогодні виступають потужним логістичним хабом для збройних сил рф. Через місто проходять ротації військових, а також транспортування військового майна, техніки та боєприпасів.

Крім того, російські військові використовують окуповане місто як центр розгортання складів з боєприпасами або паливом, як у випадку 31 жовтня.

Знищення запасів пального має ускладнити підтримку російських механізованих підрозділів, що зараз проводять наступальні дії в районі Авдіївки.

У липні цього року в місті Макіївка (фактично частина Донецьку) схожим чином українськими військовими був виявлений та уражений великий склад з боєприпасами окупантів. У березні 2023 року на околицях Донецьку українські артилеристи уразили стоянку з самохідними артилерійськими установками росіян. Тоді під удар потрапили дві 122-мм самохідні установки 2С1 «Гвоздика» радянського виробництва.