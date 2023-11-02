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Понад 40 «прильотів» зафіксували в селі на Херсонщині. Фото: ОВА

Понад 40 «прильотів» зафіксували в селі на Херсонщині, є жертва (ФОТО)

2 лис 2023, 09:20
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Армія російської федерації вночі 2 листопада обстріляла Херсонську область.


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Близько 4.00 окупанти завдали удару по селу Станіслав. На власному подвір’ї загинула 81-річна жінка. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством) Кримінального кодексу України. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram, що у Станіславі нарахували понад 40 «прильотів». Ворожі снаряди пошкодили будівлі ліцею та місцевої амбулаторії, приватні будинки. Руйнування ще фіксуються.

Також вночі ворог обстріляв Херсон. Голова міської військової адміністрації Роман Мрочко зазначив у Facebook, була поранена 70-річна жінка, яка на момент атаки знаходилася в будинку. Її госпіталізували з вибуховою травмою та осколковим пораненням.

Понад 40 «прильотів» зафіксували в селі на Херсонщині. Фото: ОВА

Понад 40 «прильотів» зафіксували в селі на Херсонщині. Фото: ОВА

Понад 40 «прильотів» зафіксували в селі на Херсонщині. Фото: прокуратура

Нагадаємо, 1 листопада російські окупанти скинули дві авіабомби на дитячий садок в одному з населених пунктів Бериславського району Херсонщини. Внаслідок цього будівля була практично знищена.

Джерело: Ракурс


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