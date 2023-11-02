Ухилянтів з Одеської області діставалися до кордону на «швидкій». Фото:

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Ракурс

Схему переправлення ухилянтів за кордон викрили в Одеській області.

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Для прихованого перевезення чоловіків призовного віку до кордону міжнародне злочинне угруповання використовувало автомобіль швидкої допомоги з медичним екіпажем. Таким чином чоловіки діставали кордону однієї з європейських країн в обхід блокпостів. За кордон вони потрапляли лісовими стежками, їх проводив ще один із учасників схеми. Про це 2 листопада повідомили в Службі безпеки України.

Зазначається, що на міжнародній трасі «Одеса-Рені» правоохоронці зупинили карету швидкої допомоги, яка з проблисковими маячками везла до кордону двох ухилянтів.

Організаторами злочинного угруповання виявились двоє іноземців з посвідками на тимчасове проживання в Україні та мешканець Одещини.

Вони допомагали потенційним призовникам уникнути мобілізації та нелегально потрапити за кордон. З одного клієнта вони брали плату від 4,8 тис. дол. Гроші фігуранти отримували на банківську картку свого спільника з південного регіону України.

Під час обшуків в учасників схеми вилучили банківські картки, мобільні телефони із доказами незаконної діяльності та гроші, які були злочинним шляхом. Всім трьом організаторам угруповання повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до дев’яти років тюрми з конфіскацією майна.

Незабаром правоохоронці кваліфікують і злочинні дії екіпажа швидкої, який був задіяний у незаконній діяльності.

Нагадаємо, 27 жовтня українські прикордонники затримали в Одеській області 14 чоловіків призовного віку, які намагалися потрапити до Молдови. Ухилянти зв’язувалися в інтернеті з організаторами, які за 2 тис. дол. вказували їм маршрути руху.