ССО знищили хвалений російський комплекс «Леєр-2». Фото:

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Ракурс

Сили спеціальних операцій продовжують знищувати унікальну російську військову техніку.

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Під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку бійці 3-го полку ССО виявили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби «Леєр-2». Оператори відстежили переміщення техніки РЕБ і у найвдаліший момент завдали удару по ній. Російську систему було знищено вщент. Про це 2 листопада Сили спецоперацій повідомили в Facebook.

Народна прикмета: якщо ССО зафіксували ворожу техніку, то «жити» їй залишилося недовго, — підписали відео військові.

Як відомо, російський автоматизований мобільний комплекс радіоелектронної боротьби «Леєр-2» доволі новий, бо перші екземпляри поступили на озброєння армії рф у 2012 році. Ця система використовується для проведення радіорозвідки, виявлення джерел радіовипромінювання та здійснення радіо придушення радіоелектронних засобів. Також вона вміє імітувати роботу радіоелектронних засобів різного озброєння та техніки. Комплекс є на озброєнні як сухопутних, так і повітряно-десантних військ окупантів.

Нагадаємо, днями військовослужбовці 47-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України знищили під Авдіївкою російську самохідну реактивну установку розмінування УР-77 «Метеорит».