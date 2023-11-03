У Польщі перенесли початок блокади на кордоні з Україною

https://racurs.ua/ua/n188963-u-polschi-perenesly-pochatok-blokady-na-kordoni-z-ukrayinou.html

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Дату початку блокади руху вантажного транспорту на трьох пунктах пропуску на кордоні Польщі з Україною перенесли польські перевізники. Таким чином, блокада відбудеться не 3 листопада, як планувалося раніше, а 6 листопада.

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Про це повідомив голова Міжнародної транспортної асоціації України Ігор Оверко у Facebook.

Польські перевізники заявили, що переносять початок блокади руху вантажного транспорту, який прямуватиме в напрямку трьох пунктів пропуску, з 3 на 6 листопада. Про це розповів співголова блокади, організатор протесту біля пункту пропуску «Краківець-Корчова» Томаш Борковський, — написав Оверко.

З його слів, блокада руху транспорту розпочнеться в понеділок о 13.00 за київським часом. Організатори протесту вже отримали офіційний дозвіл місцевої влади на його проведення до 3 січня 2024 року. Блокада вантажного транспорту діятиме на трьох пунктах пропуску: «Ягодин-Дорохуськ», «Краківець-Корчова», «Рава-Руська-Хребене».

Організатори протестів вимагають повернення до практики видачі дозволів для українських вантажоперевізників і зменшення їхньої кількості. Також польські перевізники хочуть, щоб їхні порожні вантажні автомобілі, які повертаються з України, могли проїжджати кордон без єЧерги і очікування по 10−12 днів.