Винищувач Китаю випустив сигнальні ракети перед гелікоптером ВМС Канади — CNN

https://racurs.ua/ua/n188971-vynyschuvach-kytau-vypustyv-sygnalni-rakety-pered-gelikopterom-vms-kanady-cnn.html

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Винищувач армії Китаю випустив сигнальні ракети перед гелікоптером Військово-морських сил Канади над міжнародними водами Південнокитайського моря.

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Як пише американське медіа CNN, Оттава назвала дії китайської сторони щодо гелікоптера Sikorsky Cyclone «нерозважливими», оскільки така витівка Пекіна могла спровокувати аварію, адже «сигнальні ракети могли потрапити в лопаті опорного гвинта або в двигуни».

Атакований гелікоптер базується на фрегаті Ottawa. Це вже другий подібний випадок зближення канадських повітряних суден з корабля з китайським J-11. Попереднього разу — 29 жовтня — винищувачі Китаю пролетіли на відстані близько 30 м від гелікоптера.

Пілот атакованого гелікоптера вказав, що раніше йому вже доводилося уникати небезпечної поведінки з боку китайських льотчиків, які намагалися створити турбулентність навколо його літака. Під час інциденту йому довелося вивести гелікоптер на надмалу висоту.