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Ракурс
Винищувач Китаю випустив сигнальні ракети перед гелікоптером ВМС Канади — CNN

Винищувач Китаю випустив сигнальні ракети перед гелікоптером ВМС Канади — CNN

3 лис 2023, 12:58
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Винищувач армії Китаю випустив сигнальні ракети перед гелікоптером Військово-морських сил Канади над міжнародними водами Південнокитайського моря.


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Як пише американське медіа CNN, Оттава назвала дії китайської сторони щодо гелікоптера Sikorsky Cyclone «нерозважливими», оскільки така витівка Пекіна могла спровокувати аварію, адже «сигнальні ракети могли потрапити в лопаті опорного гвинта або в двигуни».

Атакований гелікоптер базується на фрегаті Ottawa. Це вже другий подібний випадок зближення канадських повітряних суден з корабля з китайським J-11. Попереднього разу — 29 жовтня — винищувачі Китаю пролетіли на відстані близько 30 м від гелікоптера.

Пілот атакованого гелікоптера вказав, що раніше йому вже доводилося уникати небезпечної поведінки з боку китайських льотчиків, які намагалися створити турбулентність навколо його літака. Під час інциденту йому довелося вивести гелікоптер на надмалу висоту.

Така поведінка є неприйнятною в жодному разі, і ми висловимо це КНР у найбільш прийнятний спосіб, — заявив міністр оборони країни Білл Блер.

Джерело: Ракурс


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