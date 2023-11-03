Лідер «Хезболли» схвалив атаку ХАМАС на Ізраїль і назвав її «100% палестинською секретною операцією»

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Лідер «Хезболли» Хасан Насралла 3 листопада вперше за багато років публічно виступив і схвалив атаку ХАМАС на Ізраїль. Він назвав її «стовідсотково палестинською секретною операцією».

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Генеральний секретар «Хезболли» виступив по відеозв’язку з невідомого місця. Його промова транслювалася великому натовпу прихильників, що зібралися на південних околицях Бейрута.

Як повідомляє CNN, у місті чути схвальні постріли в повітря, які супроводжують промову Насралли. Він не виступав публічно з 2006 року, коли спалахнула місячна війна між Ліваном та Ізраїлем.

Його виступ відбувається на тлі зіткнень між ізраїльською армією і «Хезболлою», що підтримується Іраном. Сторони обмінюються обстрілами через кордон. «Хезболла» вже оголосила, що втратила вбитими вже 54 особи. Сьогодні ЦАХАЛ заявив про перехід у режим «високої бойової готовності» на кордоні з Ліваном.

Насралла вихваляв «славну операцію», проведену ХАМАС 7 жовтня, стверджуючи, що атака показала «крихкість, слабкість та крихкість Ізраїлю»

Він також заявив, що напад на Ізраїль ХАМАС запланував у секреті, і це була «на 100% палестинська операція». ХАМАС, за твердженням Насралли, ні з ким не погоджував своїх дій і не попереджав про них.

Ця славна, масштабна операція викликала землетрус щодо безпеки, військової справи, політики, дипломатії та навіть психологічно, — сказав він. — Це матиме глибокі стратегічні наслідки.

Глава «Хезболли» висловив співчуття «сім'ям шахідів у секторі Газа, на Західному Березі та у всіх місцях, де повстали пригноблені» та привітав бійців в Іраку та Ємені, які приєдналися до битви.

Нагадаємо, 7 жовтня ХАМАС здійснив безпрецедентний напад на Ізраїль, бойовики угруповання увійшли до кібуців та міст біля сектора Гази і вбили щонайменше 1,4 тис. ізраїльтян. Ще 240 людей опинилися у заручниках. ХАМАС прагне знищення держави Ізраїль та створення на всій території Палестини ісламської держави. США, Велика Британія та інші країни вважають «Хезболлу» та ХАМАС терористичними організаціями.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю в п’ятницю, щоб наголосити на закликах США зробити гуманітарну паузу в бойових діях у Газі на тлі побоювань, що конфлікт може охопити ширші території та повідомлень, що Ізраїль готовий оборонятись від нападів на кордоні з Ліваном.

Ізраїльські війська ще щільніше оточили місто Газа, важливого для їхніх зусиль зі знищення правлячих в анклаві бойовиків ХАМАСу, які здійснили жорстокі напади на ізраїльські громади, що дало початок війні.

Але після нападу 7 жовтня виникли побоювання, що конфлікт може викликати бойові дії на інших фронтах, і Ізраїль та ліванське бойове угруповання Хезболла неодноразово вели перестрілку на кордоні.