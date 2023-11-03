США виділятимуть Україні менші пакети допомоги - Білий дім відреагував на рішення Конгресу

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Білий дім визнав, що скорочує пакети допомоги Україні через виснаження асигнованих Конгресом коштів.

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Таку заяву зробила речник адміністрації Байдена Карін Жан-П'єр.

США почали надсилати менші пакети військової допомоги Україні, щоб розтягнути підтримку в часі, питання виділення фінансування Україні зайшло в глухий кут у Конгресі, — повідомила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона сказала, що США мають намір продовжити можливість підтримувати Україну якнайдовше, поки Конгрес не проголосує про нову допомогу.

За словами речниці, сьогоднішній пакет практично вичерпав додаткові бюджети на постачання Києву, які залишилися в адміністрації Байдена.

Нагадаємо, Палата представників ухвалила закон про допомогу Ізраїлю без згадки України. Цей законопроект підтримали 226 членів Республіканської партії, яка володіє більшістю в нижній палаті американського парламенту.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що накладе на цей проект закону вето, а Демократична партія, яка контролює Сенат, пообіцяла не виносити його на голосування. Адміністрація Байдена просила Конгрес схвалити пакет фінансової допомоги на суму 106 млрд дол. для Ізраїлю, України та Тайваню, більша частина якого передбачає виділення допомоги Києву.

Нагадаємо, раніше група республіканців у Конгресі США закликала президента Байдена надіслати в Україну ракети АТАСМS більшого радіуса дії.

Цей лист надійшов в Білий дім тоді, коли Палата представників розглядала окремий законопроект з допомоги Ізраїлю, попри запит Адміністрації Байдена не відділяти його від фінансування для України та інших потреб. Новообраний спікер Палати представників пообіцяв, що окремий пакет допомоги Україні на понад 61 млрд дол. буде представлений одразу після погодження ізраїльського пакета.

Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 млрд дол., що містить понад 61 млрд дол. фінансування для України.