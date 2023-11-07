росія вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі

https://racurs.ua/ua/n189090-rosiya-vyyshla-z-dogovoru-pro-zvychayni-zbroyni-syly-v-ievropi.html

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У ніч на 7 листопада завершено процедури виходу рф з Договору про звичайні збройні сили в Європі. МЗС московитів, яке випустило заяву з цього приводу, нагадало, що дія договору була припинена ще у 2007 році, а зараз він «остаточно пішов для нас в історію».

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Москва заявила, що наразі «жодні домовленості у сфері контролю над озброєннями з владою «держав-членів НАТО та країн-клієнтів цього блоку неможливі».

Тільки коли життя змусить їх повернутися до конструктивних та реалістичних позицій, відповідний діалог міг би відродитися як частина зусиль щодо формування нової системи європейської безпеки, яка відповідає інтересам росії та всіх інших країн, які відкидають диктат Заходу, — традиційно збрехали у Москві.

росія призупинила дію договору у липні 2007 року. У березні 2015 року влада рф оголосила, що припиняє участь у засіданнях Спільної консультативної групи.

10 травня 2023 року президент рф володимир путін розпорядився денонсувати договір. 16 травня за денонсацію проголосувала Держдума, 24 травня закон схвалила Рада Федерації, а 29 травня вона була підписана путіним.

До́говір про звичайні збройні сили в Євро́пі було узгоджено та укладено протягом останніх років холодної війни та встановлено всеосяжні обмеження на ключові категорії звичайної військової техніки в Європі (від Атлантики до Уралу) і передбачав знищення надлишкової зброї. Договір пропонував рівні обмеження для двох «груп держав-учасниць», Організації Північноатлантичного договору (НАТО) і Варшавського пакту.

Договір був підписаний 19 листопада 1990 року в Парижі, підписи під ним поставили представники 16 держав НАТО, а також шість держав-учасниць Варшавського договору. Угода встановлювала обмеження розмір звичайних збройних сил і визначало граничні чисельності звичайних озброєнь, розгорнутих сторонами у Європі.