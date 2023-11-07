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Будапешт блокуватиме переговори з Україною про вступ до ЄС
Будапешт блокуватиме переговори з Україною про вступ до ЄСhttps://racurs.ua/ua/n189103-budapesht-blokuvatyme-peregovory-z-ukrayinou-pro-vstup-do-ies.htmlРакурс
Будапешт блокуватиме початок переговорів з Україною про вступ до ЄС. Про це заявив політичний директор прем'єра Угорщини.
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Угорщина вимагає від України скасувати закон, який зобов’язує меншини отримувати щонайменше 70% освіти українською мовою.
Діти, які ростуть в угорськомовних сім’ях в Україні, відставатимуть у навчанні. Доки існує цей закон, не може бути жодних дискусій з українцями про їхню інтеграцію до Європейського Союзу, — заявив Балаш Орбан в інтерв’ю NOS.
Він сказав, що Угорщина нібито завжди була прихильником зближення України з Європейським Союзом, але «нові закони зробили життя угорців в Україні нестерпним» й Будапешт «не можемо з цим змиритися».
У Будапешті вбачають у законі про освіту «утиски угорської меншини».
«Ракурс» повідомляв, що Україна виконала 4 із 7 критеріїв кандидата на вступ до ЄС.
Критерії, які повністю виконала:
- впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду;
- завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів;
- відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектора;
- реформа медіагалузі — приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.
Водночас інші три критерії — боротьба з корупцією, обмеження впливу олігархів та законодавство щодо нацменшин — супроводжуються рекомендаціями щодо подальшого виконання.
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