Будапешт блокуватиме переговори з Україною про вступ до ЄС

https://racurs.ua/ua/n189103-budapesht-blokuvatyme-peregovory-z-ukrayinou-pro-vstup-do-ies.html

Ракурс

Будапешт блокуватиме початок переговорів з Україною про вступ до ЄС. Про це заявив політичний директор прем'єра Угорщини.

.

Угорщина вимагає від України скасувати закон, який зобов’язує меншини отримувати щонайменше 70% освіти українською мовою.

Діти, які ростуть в угорськомовних сім’ях в Україні, відставатимуть у навчанні. Доки існує цей закон, не може бути жодних дискусій з українцями про їхню інтеграцію до Європейського Союзу, — заявив Балаш Орбан в інтерв’ю NOS.

Він сказав, що Угорщина нібито завжди була прихильником зближення України з Європейським Союзом, але «нові закони зробили життя угорців в Україні нестерпним» й Будапешт «не можемо з цим змиритися».

У Будапешті вбачають у законі про освіту «утиски угорської меншини».

«Ракурс» повідомляв, що Україна виконала 4 із 7 критеріїв кандидата на вступ до ЄС.

Критерії, які повністю виконала:

впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду;

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів;

відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектора;

реформа медіагалузі — приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.

Водночас інші три критерії — боротьба з корупцією, обмеження впливу олігархів та законодавство щодо нацменшин — супроводжуються рекомендаціями щодо подальшого виконання.