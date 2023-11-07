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Ракурс
Митрополит УПЦ МП Онуфрій, фото: «Українська православна церква»

Суд відмовив УПЦ МП в оскарженні наказу про перейменування

7 лис 2023, 17:59
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Апеляційний суд відмовив у позові Московському патріархату щодо визнання незаконним наказу про його перейменування.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив митрополит Євстратій (Зоря), посилаючись на матеріал видання «Україна православна».

Суд НАРЕШТІ ствердив те, що і так всім зрозуміло: МП в Україні — це частина РПЦ, і тому не має ховатися за назвою «УПЦ», — наголосив митрополит.

Відповідне рішення суд хвалив 2 листопада.

Шостим апеляційним адміністративним судом 2 листопада 2023 року ухвалено постанову по справі № 640/4748/19 (про перейменування), якою відмовлено у задоволенні ряду апеляційних скарг релігійних громад МП та залишено без змін рішення суду першої інстанції від 15 травня 2023 року про відмову у задоволенні позову Київської Митрополії УПЦ МП, — зазначає видання.

Інформація про це рішення суду вже опублікована у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Джерело: Ракурс


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