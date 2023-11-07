Суд відмовив УПЦ МП в оскарженні наказу про перейменування

Суд відмовив УПЦ МП в оскарженні наказу про перейменуванняhttps://racurs.ua/ua/n189110-sud-vidmovyv-upc-mp-v-oskarjenni-nakazu-pro-pereymenuvannya.htmlРакурс
Апеляційний суд відмовив у позові Московському патріархату щодо визнання незаконним наказу про його перейменування.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив митрополит Євстратій (Зоря), посилаючись на матеріал видання «Україна православна».
Суд НАРЕШТІ ствердив те, що і так всім зрозуміло: МП в Україні — це частина РПЦ, і тому не має ховатися за назвою «УПЦ», — наголосив митрополит.
Відповідне рішення суд хвалив 2 листопада.
Шостим апеляційним адміністративним судом 2 листопада 2023 року ухвалено постанову по справі № 640/4748/19 (про перейменування), якою відмовлено у задоволенні ряду апеляційних скарг релігійних громад МП та залишено без змін рішення суду першої інстанції від 15 травня 2023 року про відмову у задоволенні позову Київської Митрополії УПЦ МП, — зазначає видання.
Інформація про це рішення суду вже опублікована у Єдиному державному реєстрі судових рішень.