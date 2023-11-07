Прикордонника збили на блокпосту на Закарпатті, фото: Нацполіція

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На Закарпатті у селі Яноші Берегівського району автомобіль Audi здійснив наїзд на прикордонника, який ніс службу на блокпосту.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що інформація про цей інцидент надійшла до поліції сьогодні, 7 листопада, вранці.

34-річний житель міста Рахів, керуючи автомобілем «Audi», здійснював маневр обгону автомобіля, який зупинився для спецперевірки. Під час обгону водій виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на 21-річного співробітника ДПСУ. Останній саме перебував на проїжджій частині дороги, — зазначають у поліції.

Військовослужбовця госпіталізували з численними травмами різного ступеню важкості. Водія Audi затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Зазначається, що за кермом він був тверезим.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу.