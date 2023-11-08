Дрон «Джміль-90». Фото: FlyingBike2018

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Унікальний безпілотник «Джміль-90» розробили в Україні.

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Цей дрон, який може бути як пілотованим, так і безпілотним, спроектований на основі досвіду створення свого попередника — апарата FlyingBike2018. Конструктори, аби зробити апарат більш технологічним і придатним для масового виробництва, зменшили розмір і спростили трансмісію та конструкцію загалом. Про це повідомляє видання «Фокус».

Розробка виявилася велетенською. БПЛА оснащений скелетованою металевою рамою, двигуном Rotax-582 та стійками-полозами на кшталт тих, якими оснащені гелікоптери.

За словами винахідників, дрон може бути бойовим, але про конкретне озброєння поки не продумали. Однак інженери наголошують, що можна використовувати різні типи озброєння — зокрема, самокеровані ракети, які наводяться по лазеру.

Також «Джміль» може переносити 50-кілограмовий блок УБ-16−57 з десятком осколкових ракет С-5М, які долають відстань до 2,5 км.

Крім того, цей гігантський БПЛА можна використовувати для доставки боєприпасів та зброї на фронт. А після війни ці безпілотники можуть стати в нагоді для перевезення вантажі та обробки сільськогосподарських полів.

Нагадаємо, українці створили дрон-розміновувач ST1, який здатен облітати перешкоди на низькій висоті та передавати дані саперам у режимі реального часу.

Джерело: «Фокус»