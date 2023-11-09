У клініках окупованого Криму відмовилися від абортів після «пропозиції» місцевої влади

https://racurs.ua/ua/n189166-u-klinikah-okupovanogo-krymu-vidmovylysya-vid-abortiv-pislya-propozyciyi-miscevoyi-vlady.html

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Так званий голова фейкового МОЗ окупованого московитами Криму Костянтин Скорупський заявив, що всі приватні клініки Криму офіційно повідомили про свою добровільну відмову від надання послуг з переривання вагітності.

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Керівникам комерційних клінік було запропоновано зробити свій внесок у покращення демографічної ситуації, відмовившись від проведення абортів. Колеги позитивно оцінили цю ініціативу, — цитує Скорупського BBC.

Тепер зробити аборт там можна буде лише в держлікарнях та після обов’язкової психологічної консультації, повідомляється на сайті МОЗ.

Аборти в росії можна зробити легально і безплатно на терміні до 12 тижнів за бажанням жінки (на пізніших термінах це допускається тільки за медичними показаннями). Проте за останнє десятиліття держава послідовно запроваджує все нові й нові заходи, мета яких переконати жінок відмовитися від переривання вагітності.

Наприклад, у 2012 році було закріплено «тиждень тиші» (обов'язкова пауза між зверненням жінки за напрямком на аборт і самою операцією) та обов’язкова «передабортна» консультація у психолога чи соцпрацівника. А наказ МОЗ 2015 року в документ, який регламентує роботу гінекологів, було запроваджено пункт, що наказує демонструвати пацієнткам під час УЗД зображення ембріона і включати його серцебиття — «з метою збереження вагітності».

Влада та фонди можуть заохочувати лікарів у держлікарнях відмовляти пацієнток від абортів різноманітними подарунками.