Нові операції ЗСУ в окупованому Криму анонсувала розвідка. Фото:

https://racurs.ua/ua/n189179-gur-anonsuvalo-novi-operaciyi-u-tymchasovo-okupovanomu-krymu.html

Ракурс

Нові військові операції у тимчасово окупованому Криму готують Сили оборони України.

.

Ці операції будуть схожі на нещодавній удар ЗСУ по об'єктах у Керчі, внаслідок якого було уражено портову інфраструктуру заводу «Затока» та носій «Калібрів» — російський ракетний корвет «Аскольд». Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив в ефірі телеканалу «Еспресо».

Наразі паралельно йде підготовка до цілої низки операцій, схожих на події в Керчі. Носіїв «Калібрів» у Чорноморського флоту рф ще достатньо. Тобто ми не одним «Аскольдом» маємо тішитися. Переконаний, що найближчим часом ще будуть новини, — заявив він.

Представник ГУР відмовився коментувати інформацію про те, що точні координати «Аскольда» українським військовим нібито передав російський капітан з Інгушетії. За це йому нібито заплатили 1 тис. 500 дол.

Нагадаємо, 4 листопада Збройні сили України завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу «Залив» у тимчасово окупованій Керчі. Ракети SCALP-EG влучили у центральну частину корпусу корвета «Аскольд», де були розміщені вісім вертикальних пускових установок для запуску крилатих ракет «Калібр» та/або П-800 «Онікс».

Україна стала першою в історії, хто знищив ракетний корабель ворога, що навіть ще не вийшов із заводу та не був введений у стрій свого флоту.