Російський пором отримав пробоїну в Чорному морі. Фото: Vesselfinder

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Ракурс

Пором «Славянин» під російським прапором був протаранений у Чорному морі.

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Судно, яке переправляло залізничні цистерни зі скрапленим газом, отримало бортове пошкодження після зіткнення з іншим судном — New Raouf під прапором Палау. Інцидент трапився у районі болгарського мису Шабла. Про це повідомив Центр транспортних стратегій з посиланням на дані Vesselfinder.

Іноземне судно продовжило рухатися до Туреччини та зараз перебуває неподалік від входу до Босфору. А пором з країни-агресора внаслідок зіткнення отримав крен, бо затоплені три балістичні цистерни. Судно повернулося в болгарський порт Варна для обстеження.

Зазначається, що пором «Славянин» курсує близько 10 років на лінії Варна-Кавказ, перевозячи залізничні цистерни. Однак поки незрозуміло, що судно робило біля Шабли/Тюленово, тому що лінія до порту Кавказ, проходить по прямій більш в східному напрямку. Водночас російське судно рухалося дещо північніше.

Нагадаємо, у жовтні в Чорному морі біля узбережжя Румунії на міні підірвався нафтопродуктовий танкер під прапором Ліберії. Судно в момент інциденту пливло біля Сулінського каналу — одного з гирл Дунаю.

Джерело: Vesselfinder