Міноборони підфарбовуватиме своє пальне - щоб не зливали та не розбавляли

https://racurs.ua/ua/n189237-minoborony-pidfarbovuvatyme-svoie-palne-schob-ne-zlyvaly-ta-ne-rozbavlyaly.html

Ракурс

Маркувати пальне для армії червоним або зеленим кольором зобов’яже постачальників Міноборони. У дизельне пальне, зокрема, додадуть яскраво-червоний барвник, повідомили 11 листопада у відомстві.

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Постачання такого маркованого палива Міноборони планує налагодити вже наступного тижня. До Збройних сил України воно потрапить наприкінці листопада. Ціна, як пообіцяли в Міноборони, не виросте.

Маркування дає можливість ідентифікувати та відстежувати пальне, яке було закуплено виключно для потреб армії, і зменшує можливість його незаконного продажу.

Крім того, певний колір унеможливить зловживання на місцях щодо змішування пального. Якість пального для військової техніки має надважливе значення.

Промарковане пальне буде неможливо розбавити, щоб колір повністю зник. Навіть якщо його розбавити дуже сильно, дизельне пальне буде менш червоного або рожевого кольору. Для бензину також буде впроваджено свій барвник — зеленого кольору.