Фінляндія заборонила в'їзд росіянам на велосипедах

https://racurs.ua/ua/n189253-finlyandiya-zaboronyla-v-yizd-rosiyanam-na-velosypedah.html

Ракурс

Фінляндія заборонила в’їзд на територію країни з росії велосипедами.

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Отримати письмове підтвердження ніде не вдається, але велосипедистів розвертають. Дзвонили фінським прикордонникам — вони підтвердили. Мене особисто сьогодні розгорнули, — розповів один із співрозмовників видання «Фонтанка».

«Настоящее время» також пише, що черговий співробітник прикордонної охорони пункту пропуску Ваалімаа повідомив: всі контрольно-пропускні пункти південно-східної Фінляндії закриті для в’їзду в країну велосипедами з росії з 9 листопада.

З чим пов’язана заборона та на які пропускні пункти поширюється, співрозмовники видань не відповіли.

«Фонтанка» з посиланням на очевидців пише, що росіян на велосипедах перестали пускати через КПП Іматра, Нуйамаа та Ваалімаа.

Отримати письмове підтвердження ніде не вдається, але велосипедистів розвертають. Телефонували фінським прикордонникам — вони підтвердили. Мене особисто сьогодні розвернули, — розповів газеті один із читачів.

«Фонтанка» зазначила, що на сайті прикордонної служби Фінляндії інформації про нову заборону не пишуть. Газета припускає, що велосипеди могли потрапити під заборону разом з автомобілями з російськими номерами, в’їзд для яких влада Фінляндії закрила в середині вересня.

На початку вересня Єврокомісія випустила роз’яснення, як країнам-членам ЄС слід застосовувати заборону на ввезення з росії великого списку товарів, у тому числі автомобілів. Після цього Латвія, Литва, Естонія, Польща, Фінляндія та Норвегія заборонили в’їзд на свою територію автомобілів із російськими номерами.