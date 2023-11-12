Українська делегація прибула до США для обговорення Формули миру Зеленського

До США прибула делегація України

https://racurs.ua/ua/n189280-ukrayinska-delegaciya-prybula-do-ssha-dlya-obgovorennya-formuly-myru-zelenskogo.html

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До США для обговорення питання Формули миру президента Володимира Зеленського та зміцнення оборони України прибула очолювана віце-прем'єр-міністром — міністром економіки Юлією Свириденко українська делегація.

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Про це сьогодні, 12 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак, який входить до складу цієї делегації.

Матиму зустрічі у Білому Домі, Конгресі, аналітичних центрах, з представниками громадських організацій. Формула миру Президента, зміцнення оборони України, всебічне поглиблення співпраці і ще багато важливих тем, — зазначив Єрмак.

Він також подякував партнерам України за підтримку.

Дякую нашим партнерам за підтримку України. Разом — сила. Тільки вперед, — резюмував Єрмак.

Вчора, 11 листопада, на сайті Офісу президента повідомлялося, що Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, в ході якої, зокрема, проінформував його про актуальну ситуацію на фронті та про результати зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації пунктів Формули миру, яка нещодавно відбулася на Мальті.