ЗРК “Бук-М1” адаптували під американські ракети

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ЗРК «Бук-М1», які застосовує українська протиповітряна оборона, переобладнали під використання американських ракет.

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Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю Radio NV.

За його словами, такі модифіковані комплекси ППО з американськими ракетами вже пройшли випробування на полігоні в США.

Є оголошення від наших західних партнерів (ми його вже підтвердили), що в нас є гарні результати бойового застосування на полігоні у Сполучених Штатах зенітних ракетних комплексів Бук-М1, які переобладнані, адаптовані під американські ракети, які можуть посилити нашу протиповітряну оборону, — заявив Ігнат.

За словами речника ПС ЗСУ, на пускові установки українських ЗРК «Бук-М1» радянського виробництва, були адаптовані ракети RIM-7 Sea Sparrow.

Вони [захищають], нехай і на невеликому радіусі. Ракети Sea Sparrow зможуть допомогти захистити об'єкти критичної інфраструктури передусім, — сказав Ігнат.

Він зазначив, що виробництво зенітних ракет для комплексів ППО «Бук-М1» та С-300 є лише в Росії, тому Україна має шукати способи «схрещення радянського з американським».

Україні потрібна велика кількість, як «Буків», переобладнаних під американські ракети, так і ЗРК HAWK, які хоч і є морально застарілими, але вже показують результати в Україні.

Адаптація американських ракет

Раніше, американські ЗМІ повідомляли, що у співпраці американських та українських інженерів народилось технічне рішення, яке дозволить ЗРК «Бук» застосовувати ракети RIM-7. Також, для інших ЗРК були адаптовані авіаційні ракети AIM-9M Sidewinder. Таке рішення у медіа отримало назву — FrankenSAM.

При створенні такої модифікації використали радари (РЛС) та інші компоненти, які надали союзники США та України.

Ракети RIM-7 Sea Sparrow вже були включені в попередні пакети військової допомоги від США та, зокрема, Бельгії.

Американці розраховують, що модифіковані ЗРК дозволять суттєво посилити можливості української системи ППО у період, коли очікується нова хвиля російських ракетних обстрілів української інфраструктури, а також масова застосування ударних безпілотників.