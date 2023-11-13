МЗС Великої Британії очолив екс-прем'єр Кемерон

https://racurs.ua/ua/n189296-mzs-velykoyi-brytaniyi-ocholyv-eks-premier-kemeron.html

Ракурс

У Великій Британії Джеймса Клеверлі, який обіймав посаду міністра закордонних справ, призначили міністром внутрішніх справ. Про це повідомили в офісі премʼєра Сунака.

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Водночас новим очільником МЗС призначили Девіда Кемерона, премʼєра Великої Британії 2010−2016 років.

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак почав перестановки в уряді після заяв міністра внутрішніх справ Суеллу Браверман. Причиною стала її критика маршів на підтримку Палестини і звинувачення поліції у мʼяких діях щодо протестувальників. Зʼясувалося, що вона не погоджувала заяви із Даунінг-стріт.

Новим міністром внутрішніх справ став Клеверлі, який до призначення обіймав посаду міністра закордонних справ.

Саме на його місце прийшов колишній премʼєр-міністр Британії Девід Кемерон (2010—2016 роки). Він залишив місце в парламенті одночасно з відставкою з посади премʼєра у 2016 році. Тепер Камерон отримає крісло в Палаті лордів, щоб мати можливість обійняти свою нову посаду.

Кемерон, який пішов у відставку з посади прем'єр-міністра в 2016 році після поразки на референдумі щодо Brexit.

Призначення відбулося у той момент, коли Сунак проводить серйозні перестановки в уряді, намагаючись зупинити великий дефіцит своєї Консервативної партії в опитуваннях.

Драматичне повернення Кемерона знаменує собою перший післявоєнний приклад колишнього прем'єр-міністра, який працює в кабінеті наступника з 1970-х років, коли консерватор Алек Дуглас-Хоум був призначений міністром закордонних справ в уряді Теда Хіта.

Хоча обидва вважаються центристами торі, Сунак і Кемерон проводили кампанію на протилежних сторонах референдуму про Brexit 2016 року.