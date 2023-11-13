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Поляки продовжують блокувати кордон із Україною, фото: «Главком»

Блокада кордону — польські перевізники не домовились з Україною

13 лис 2023, 21:59
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Польські перевізники, які з 6 листопада блокують кордон із Україною, відмовилися його розблоковувати за підсумками зустрічі з представниками українського та польського урядів.


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Про це сьогодні, 13 листопада, повідомляє The Guardian.

Ми не досягли згоди. Українська сторона не бере до уваги наші вимоги, — заявив лідер протестувальників Рафал Меклер.

Зокрема, польські транспортні компанії хочуть відновити використання дозволів на в’їзд до ЄС для українських вантажівок — системи, від якої Євросоюз відмовився після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Варто додати, що 9 листопада віце-прем'єр та міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що Україна з повагою ставиться до права польських перевізників на протест, проте зміни Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом не обговорюються.

Джерело: The Guardian


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