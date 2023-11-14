Заяви росіян про перегрупування на Херсонщині пояснили в ISW. Фото:

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Заяви російської пропаганди про перегрупування військ рф у Херсонській області могло бути спеціальною інформаційною операцією.

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Командування країни-агресора могло дати вказівку пропагандистським ЗМІ оприлюднити, а потім відкликати повідомлення про перегрупування військ, щоб змусити українські Сили оборони недооцінити наявну російську живу силу на лівому березі Херсонщини. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також скасовані заяви про начебто перегрупування окупантів можуть свідчити про реальні дискусії, що відбуваються у вищих ешелонах російського військового командування. Вони могли передчасно вийти в інформаційний простір.

Аналітики ISW вважають, що зовнішнє джерело під виглядом Міноборони рф передало російським державним ЗМІ інформацію про «перегрупування». А реакція на ці повідомлення, які опублікували ТАСС та РІА «Новости», свідчить, що в російському інформаційному просторі такі теми є дуже болючими. Пропаганда досі не змогла видати єдину риторику про те, що відбувається на окупованій Херсонщині з військами рф.

Нагадаємо, російська пропаганда 13 листопада оприлюднила новину про те, що окупанти вирішили перегрупувати війська в Херсонській області та перекинути їх на «більш вигідні» позиції. Однак цю новину швидко анулювали.

У Центрі національного спротиву заявляли, що в Україні не було зафіксовано руху російських військ після скасування повідомлення про передислокацію.