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Ракурс
ДТП з сином Ступки - прокурор просить для Остапа три роки за ґратами

ДТП з сином Ступки — прокурор просить для Остапа три роки за ґратами

14 лис 2023, 16:58
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У справі про п’яне ДТП з актором Остапом Ступкою прокурор просить для підозрюваного три роки в’язниці.


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Прокурор в дебатах просив визнати обвинуваченого винним у пред’явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 286−1 КК України та призначити йому покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на п’ять років, — повідомили у прокуратурі.

У відомстві не розкривають ім’я обвинуваченого, але відповідно опублікованих деталей ДТП йдеться саме про актора Остапа Ступку.

Народний артист України Ступка у ніч проти 5 квітня влаштував у нетверезому стані ДТП у Голосіївському районі столиці. Він на Range Rover влетів у припарковану іномарку Mitsubishi, за кермом якої був 38-річний водій. Чоловік у Mitsubishi отримав серйозні травми та був госпіталізований.

Ступку направили до відділення поліції на перевірку алкоголю у крові. Результати були наступними: 1,62 проміле при нормі 0,3.

Джерело: Ракурс


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