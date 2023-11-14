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Шольц назвав абсурдними звинувачення на адресу Ізраїлю з боку Ердогана
Шольц назвав абсурдними звинувачення на адресу Ізраїлю з боку Ердоганаhttps://racurs.ua/ua/n189341-sholc-nazvav-absurdnymy-zvynuvachennya-na-adresu-izrayilu-z-boku-erdogana.htmlРакурс
Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав абсурдними звинувачення на адресу Ізраїлю з боку Реджепа Ердогана.
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Шольц прокоментував словесні нападки президента Туреччини Реджепа Ердогана на Ізраїль. Раніше турецький лідер серед іншого звинуватив Ізраїль у «фашизмі» і поставив під сумнів саме право ізраїльської держави на існування. Крім того, 14 листопада Туреччина подала позов в Міжнародний кримінальний суд проти прем'єра Ізраїлю Нетаньягу.
Країна звинувачує його в геноциді у Секторі Гази. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, своєю чергою, заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, що Ізраїль є демократичною країною та має повне право захищатись від бойовиків ХАМАС.
Крім того, за словами Шольца, Ізраїль — це країна, яка віддана міжнародному праву та діє відповідним чином.
Саме тому звинувачення проти Ізраїлю абсурдні. І в цьому не може бути жодних сумнівів, — наголосив Шольц.
Очікується, що Ердоган прилетить до Берліна 17 листопада, найближчої п’ятниці. Шольц запросив його до Німеччини ще у травні цього року, після перемоги на президентських виборах у Туреччині. Шольц та Ердоган домовилися зустрітися, також турецький лідер проведе зустріч із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Історя питання
Останніми тижнями німецький уряд неодноразово заявляв про безпеку Ізраїлю як про сенс існування ФРН. Тому напередодні візиту Ердогана звучать голоси про невчасність візиту Ердогана, одного з найгучніших прихильників ХАМАС на світовій арені, пише Politico.
У своїй промові наприкінці жовтня Ердоган назвав ХАМАС, який 7 жовтня вбив понад 1400 ізраїльських цивільних осіб і солдатів, борцями за свободу. Він також звинуватив Ізраїль у скоєнні «злочинів проти людства» в Секторі Гази. Після коментарів президента міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що відносини з Туреччиною будуть переоцінені.
У серпні 2022 року візит президента Палестинської автономії Махмуда Аббаса до Німеччини викликав скандал і бурхливу реакцію в Ізраїлі. На спільній прес-конференції з Шольцем у канцелярії Аббас звинуватив Ізраїль у «50 голокостах» проти палестинців.
Німецький лідер, який стояв поруч з Аббасом, спочатку не коментував, лише пізніше схарактеризувавши зауваження як «нестерпні та неприйнятні».
Інша небезпека: турки в Німеччині. Берлін побоюється, що візит Ердогана тепер також може підбурити його місцевих прихильників похвалою ХАМАС. У Німеччині проживає близько 1,5 млн турків, найбільша турецька діаспора у світі. За даними виборчого органу Туреччини, понад 67% турецьких виборців у Німеччині проголосували за Ердогана у вирішальному другому турі виборів у травні, що значно вище, ніж у Туреччині.
Відтак, у Шольца зв’язані руки. Подобається йому це чи ні, але він не може дозволити собі розлютити турецького лідера, — констатує Politico.
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