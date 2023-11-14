Шольц назвав абсурдними звинувачення на адресу Ізраїлю з боку Ердогана

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Ракурс

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав абсурдними звинувачення на адресу Ізраїлю з боку Реджепа Ердогана.

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Шольц прокоментував словесні нападки президента Туреччини Реджепа Ердогана на Ізраїль. Раніше турецький лідер серед іншого звинуватив Ізраїль у «фашизмі» і поставив під сумнів саме право ізраїльської держави на існування. Крім того, 14 листопада Туреччина подала позов в Міжнародний кримінальний суд проти прем'єра Ізраїлю Нетаньягу.

Країна звинувачує його в геноциді у Секторі Гази. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, своєю чергою, заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, що Ізраїль є демократичною країною та має повне право захищатись від бойовиків ХАМАС.

Крім того, за словами Шольца, Ізраїль — це країна, яка віддана міжнародному праву та діє відповідним чином.

Саме тому звинувачення проти Ізраїлю абсурдні. І в цьому не може бути жодних сумнівів, — наголосив Шольц.

Очікується, що Ердоган прилетить до Берліна 17 листопада, найближчої п’ятниці. Шольц запросив його до Німеччини ще у травні цього року, після перемоги на президентських виборах у Туреччині. Шольц та Ердоган домовилися зустрітися, також турецький лідер проведе зустріч із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Історя питання

Останніми тижнями німецький уряд неодноразово заявляв про безпеку Ізраїлю як про сенс існування ФРН. Тому напередодні візиту Ердогана звучать голоси про невчасність візиту Ердогана, одного з найгучніших прихильників ХАМАС на світовій арені, пише Politico.

У своїй промові наприкінці жовтня Ердоган назвав ХАМАС, який 7 жовтня вбив понад 1400 ізраїльських цивільних осіб і солдатів, борцями за свободу. Він також звинуватив Ізраїль у скоєнні «злочинів проти людства» в Секторі Гази. Після коментарів президента міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що відносини з Туреччиною будуть переоцінені.