В Україну з окупованих територій повернули ще чотирьох дітей, фото - BBC

https://racurs.ua/ua/n189352-zmusyly-zagornutysya-u-trykolor-v-ukrayinu-z-okupovanyh-terytoriy-povernuly-sche-chotyroh-ditey.html

Ракурс

Четверо українських дітей разом із сім’ями повернули з окупованих територій, повідомив засновник організації Save Ukraine Микола Кулеба.

.

В окупації весь минулий навчальний рік двоє з цих дітей навчалися в українській школі онлайн, доки селами постійно проходили російські рейди. Під час таких занять мати юних українців дивилася у вікно та стежила, щоб до будинку не вдерлися солдати рф.

Зрештою, російські військові почали погрожувати батькам, що заберуть їхніх дітей, відберуть будинок, а їх самих депортують. Тому сім’я була змушена віддати дітей до російської школи, — написав Кулеба у телеграмі.

За його словами, у школі українських дітей «зобов'язали загорнутися у російський прапор і ходити в ньому до кінця уроків».

Коли деякі діти втомилися і попросили його зняти, вчителька погодилася. Проте вже за мить озброєний російський військовий лаяв дітей за «нелюбов до росії».

У шкільних коридорах діти постійно бачили таких солдатів зі зброєю, які стояли під класами та забирали на «виховні бесіди» 10-річних українців за необережно сказане «будь ласка» у класі. На щастя, діти встигли бути схожими на російську школу лише чотири дні, поки наші рятувальники не забрали сім’ю звідти".

За даними Кулеби, сім’ї вже перетнули кордон України та перебувають у безпеці.

У Save Ukraine зазначають, що загалом команді вдалося повернути з росії та з окупованих територій 204 дитини.