Україні буде важко платити соціалку без західного фінансування, заявив Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n189387-ukrayini-bude-vajko-platyty-socialku-bez-zahidnogo-finansuvannya-zelenskyy.html

Ракурс

Україні буде важко нараховувати соцвиплати без західної підтримки.

.

Це може призвести до виникнення кризи, яка буде впливати на хід російсько-української війни. Всі гроші зароблені Україною зараз йдуть на підтримку Сил оборони. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з представниками африканських медіа, передає Офіс президента.

Важливе питання — фінансова підтримка щодо соціальних виплат. Я вам скажу відверто — без підтримки буде дуже складно. Бо всі гроші, які Україна заробляє, все ми віддаємо нашим військовим, — заявив він.

За словами Зеленського, у разі відсутності західного фінансування постане питання — зменшувати виплати військовим, чи припинити надання соціальної допомоги громадянам.

Нагадаємо, на початку листопада Білий дім визнав, що скорочує пакети допомоги Україні через виснаження асигнованих Конгресом коштів. Однак США мають намір продовжити можливість підтримувати Україну якнайдовше, поки Конгрес не проголосує про нову допомогу.