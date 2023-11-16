Наслідки російського ракетного удару по Селидовому, фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n189398-kilkist-jertv-rosiyskogo-raketnogo-udaru-po-selydovomu-zrosla-foto.html

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Російські загарбники вчора, 15 листопада, завдали ракетного удару по житловому району міста Селидове Покровського району Донецької області.

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Наразі виявлено вже чотирьох загиблих. Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляє прес-служба ДСНС.

Вчора було відомо про двох загиблих. Сьогодні повідомлялося, що рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини на місці частково зруйнованої житлової чотириповерхівки. Станом на 12.40 було деблоковано тіло ще однієї загиблої особи.

Усього загинуло 4 людини та 3 постраждало, — зазначають у ДСНС.

Працівники ДСНС розібрали вже 73 т зруйнованих будівельних конструкцій.