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Наслідки російського ракетного удару по Селидовому, фото: МВС
Кількість жертв російського ракетного удару по Селидовому зросла (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n189398-kilkist-jertv-rosiyskogo-raketnogo-udaru-po-selydovomu-zrosla-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 15 листопада, завдали ракетного удару по житловому району міста Селидове Покровського району Донецької області.
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Наразі виявлено вже чотирьох загиблих. Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляє прес-служба ДСНС.
Вчора було відомо про двох загиблих. Сьогодні повідомлялося, що рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини на місці частково зруйнованої житлової чотириповерхівки. Станом на 12.40 було деблоковано тіло ще однієї загиблої особи.
Усього загинуло 4 людини та 3 постраждало, — зазначають у ДСНС.
Працівники ДСНС розібрали вже 73 т зруйнованих будівельних конструкцій.
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