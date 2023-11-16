Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Селидовому, фото: МВС

Кількість жертв російського ракетного удару по Селидовому зросла (ФОТО)

16 лис 2023, 13:39
999

Російські загарбники вчора, 15 листопада, завдали ракетного удару по житловому району міста Селидове Покровського району Донецької області.


.

Наразі виявлено вже чотирьох загиблих. Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляє прес-служба ДСНС.

Вчора було відомо про двох загиблих. Сьогодні повідомлялося, що рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини на місці частково зруйнованої житлової чотириповерхівки. Станом на 12.40 було деблоковано тіло ще однієї загиблої особи.

Усього загинуло 4 людини та 3 постраждало, — зазначають у ДСНС.

Працівники ДСНС розібрали вже 73 т зруйнованих будівельних конструкцій.

Наслідки російського ракетного удару по Селидовому, фото: МВС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів