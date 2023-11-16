Фінляндія повністю закриє чотири пункти пропуску на кордоні з росією

https://racurs.ua/ua/n189407-finlyandiya-povnistu-zakryie-chotyry-punkty-propusku-na-kordoni-z-rosiieu.html

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Фінляндія повністю закриє чотири пункти пропуску на кордоні з росією.

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Пункти будуть закриті з 18 листопада цього року до 18 лютого 2024-го, — повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. За словами прем'єра, так хочуть зупинити потік людей, які шукають притулку.

До Фінляндії через рф масово почали приїжджати та просити притулку громадяни Іраку, Ємену та інших країн.

У Гельсінкі вважають, що російські прикордонники спеціально пропускають цих людей через свої КПП на кордон, хоча раніше людей без необхідних для в’їзду до Фінляндії документів через російські пункти не пускали.

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і його колега з Фінляндії Саулі Нііністьо звинуватили росію в допомозі прохачам притулку перетинати кордони з метою дестабілізації в країнах Заходу.

З огляду на ситуацію з мігрантами на кордоні Фінляндії та рф Штайнмаєр також звернув увагу, що останнім часом, окрім звичайних маршрутів, якими нелегали потрапляють в Центральну Європу, наприклад, через Західні Балкани, почастішали випадки перетину кордону з росії через білорусь і Польщу до Німеччини.