Не про всю співпрацю з партнерами заради ППО для України можна розказати публічно — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n189413-ne-pro-vsu-spivpracu-z-partneramy-zarady-ppo-dlya-ukrayiny-mojna-rozkazaty-publichno-zelenskyy.htmlРакурс
Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 16 листопада повідомив, що географія співпраці України заради повітряного щита для України дуже широка.
Не все зараз можна розказати публічно. Але що абсолютно точно, так це те, що Україна постійно стає сильніше. Можливості нашої ППО збільшуються, — сказав президент.
Водночас Зеленський сказав, що такі міста, як Харків, такі регіони, як Донеччина й Запоріжжя, потребують більше систем і безпеки. Таке завдання є в українських дипломатів.
Нагадаємо, до кінця року Україна отримає ще дві системи ППО IRIS-T. А США незабаром можуть відправити нам 60 зенітних установок Gepard, викуплених у Йорданії.
Про останнє повідомляють джерела De Telegraaf. Десять років тому Нідерланди продали ці зенітки Йорданії, а тепер їх придбали Сполучені Штати. Сума угоди склала близько 110 млн євро.