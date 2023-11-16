Не про всю співпрацю з партнерами заради повітряного щита для України можна розказати публічно - Зеленський

https://racurs.ua/ua/n189413-ne-pro-vsu-spivpracu-z-partneramy-zarady-ppo-dlya-ukrayiny-mojna-rozkazaty-publichno-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 16 листопада повідомив, що географія співпраці України заради повітряного щита для України дуже широка.

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Не все зараз можна розказати публічно. Але що абсолютно точно, так це те, що Україна постійно стає сильніше. Можливості нашої ППО збільшуються, — сказав президент.

Водночас Зеленський сказав, що такі міста, як Харків, такі регіони, як Донеччина й Запоріжжя, потребують більше систем і безпеки. Таке завдання є в українських дипломатів.

Нагадаємо, до кінця року Україна отримає ще дві системи ППО IRIS-T. А США незабаром можуть відправити нам 60 зенітних установок Gepard, викуплених у Йорданії.

Про останнє повідомляють джерела De Telegraaf. Десять років тому Нідерланди продали ці зенітки Йорданії, а тепер їх придбали Сполучені Штати. Сума угоди склала близько 110 млн євро.