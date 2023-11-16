Перевізники Словаччини підтримали поляків і заблокували кордон з Україною

https://racurs.ua/ua/n189421-pereviznyky-slovachchyny-pidtrymaly-polyakiv-i-zablokuvaly-kordon-z-ukrayinou.html

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Спілка словацьких далекобійників 16 листопада на годину заблокувала один з прикордонних переходів з Україною

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У четвер Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) на годину з 13.00 до 14.00 заблокувала пункт пропуску «Вишє Нємецьке — Ужгород» зі словацького боку.

Перевізники зазначають, що в такий спосіб вони «висловлюють підтримку» польським колегам, які вже кілька днів протестують проти лібералізації правил ЄС для українських перевізників.

UNAS вимагає від Єврокомісії негайного запровадження дозволів на перевезення українських вантажівок, оскільки європейські компанії не можуть з ними конкурувати.

Автоперевізники Словаччини погрожують, що якщо ситуацію не буде врегульовано, то кордон із Україною буде заблокований на постійній основі.

Водночас речник Єврокомісії зазначив, що будь-яке відновлення дозвільної системи чи квот для українських перевізників неможливе з юридичної точки зору, оскільки це суперечить Угоді між ЄС та Україною про перевезення вантажів автомобільним транспортом.

За даними польских медіа, Єврокомісія вже розглядає запровадження «каральних заходів» проти Польщі за законодавства ЄС.

Крім того, у четвер Молдова призупинила пропуск української агропродукції та деревини через ПП «Могилів-Подільський — Отач», повідомляє Держмитслужба України.