Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет. Фото:

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Ракурс

Президент США Джо Байден підписав законопроект про тимчасові витрати, щоб запобігти зупиненню роботи уряду.

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Американський лідер підписав закон у четвер, 16 листопада. Завдяки цьому низка федеральних органів США отримали фінансування до 19 січня 2024 року, щоб продовжити проекти і заходи. Ще низка урядових органів будуть фінансуватися у рамках тимчасового бюджету до 2 лютого 2024 року. Про це повідомили на сайті Білого дому.

Як відомо, що тимчасовий бюджет не включає коштів для надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що Сенат планує розглядати пакет допомоги, у тому числі для України, не раніше, ніж через тиждень — зокрема після Дня подяки, який цьогоріч відзначатимуть 23 листопада.

Байден просив Конгрес ухвалити комплексний пакет військової допомоги для Ізраїлю, України та Тайваню. Пізніше Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд дол. без України. Однак демократи заблокували законопроект.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Сполучені Штати Америки витратили 96% коштів, виділених на допомогу Україні.